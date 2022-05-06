Рим (WTA). Радукану в первом круге поборется с Андрееску, Павлюченкова – с Фернандес, Самсонова – с Пегулой

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Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Риме, который начнется 9 мая.

Вероника Кудерметова в первом раунде сыграет с квалифаером, а затем может выйти на вторую ракетку мира Паулу Бадосу.

Анастасия Павлюченкова, на прошлой неделе вернувшаяся в тур после травмы колена, стартует против Лейлы Фернандес. Победительница выйдет на Дарью Касаткину или Тамару Зиданшек.

Людмила Самсонова встретится с финалисткой Мадрида Джессикой Пегулой, Екатерина Александрова – со Слоун Стивенс.

Первая ракетка мира и действующая чемпионка Ига Швентек стартует матчем против Шелби Роджерс или Элисон Риск.

Эмма Радукану в первом круге встретится с Бьянкой Андрееску. Победительница выйдет на Наоми Осаку или Сару Соррибес-Тормо.

Полностью сетка здесь.

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