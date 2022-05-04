Олимпийский чемпион в паре Марк Лопес завершил карьеру. Последний турнир он провел с Алькарасом

Теги ATP Марк Лопес Mutua Madrid Open Нил Скупски Уэсли Коольхоф Карлос Алькарас Теннис

Олимпийский чемпион Марк Лопес завершил карьеру после поражения во втором круге парного турнира в Мадриде.

Сегодня он в паре с Карлосом Алькарасом уступил Уэлси Коольхофу и Нилу Скупски (3:6, 6:3, 7-10). 

39-летний Лопес – бывшая третья ракетка мира в паре.

Он чемпион 14 парных турниров, в том числе итогового-2012, «Ролан Гаррос»-2016 и Олимпиады-2016. Золотую медаль Рио он выиграл вместе с Рафаэлем Надалем.

В конце 2021-го Лопес вошел в команду Надаля и в этом году сыграл только в Барселоне и Мадриде.

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