Олимпийский чемпион в паре Марк Лопес завершит карьеру после «Мастерса» в Мадриде. Он сыграет в паре с Алькарасом

Олимпийский чемпион Марк Лопес завершит карьеру после «Мастерса» в Мадриде.

Он выступит в паре с Карлосом Алькарасом. Завтра они сыграют с Лукашем Куботом и Эдуардом Роже-Васселином.

39-летний Лопес – бывшая третья ракетка мира в паре.

Он чемпион 14 парных турниров, в том числе итогового-2012, «Ролан Гаррос»-2016 и Олимпиады-2016. Золотую медаль Рио он выиграл вместе с Рафаэлем Надалем.

В конце 2021-го Лопес вошел в команду Надаля и в этом году провел только один турнир: выиграл в Барселоне один матч в паре с Фелисиано Лопесом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе