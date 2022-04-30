Олимпийский чемпион в паре Марк Лопес завершит карьеру после «Мастерса» в Мадриде. Он сыграет в паре с Алькарасом

Теги ATP Марк Лопес Mutua Madrid Open Карлос Алькарас Теннис

Олимпийский чемпион Марк Лопес завершит карьеру после «Мастерса» в Мадриде.

Он выступит в паре с Карлосом Алькарасом. Завтра они сыграют с Лукашем Куботом и Эдуардом Роже-Васселином.

39-летний Лопес – бывшая третья ракетка мира в паре.

Он чемпион 14 парных турниров, в том числе итогового-2012, «Ролан Гаррос»-2016 и Олимпиады-2016. Золотую медаль Рио он выиграл вместе с Рафаэлем Надалем.

В конце 2021-го Лопес вошел в команду Надаля и в этом году провел только один турнир: выиграл в Барселоне один матч в паре с Фелисиано Лопесом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные