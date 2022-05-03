Халеп о первом турнире после травмы: «Не знала, могу ли еще показывать хороший теннис»

Экс-первая ракетка мира рассказала, как изменилась за последнее время. Сейчас она работает с новым тренером – Патриком Муратоглу. В Мадриде румынка проводит первый турнир после травмы ноги и вышла в четвертьфинал.

«У меня было много сомнений, когда я сюда приехала. Я не знала, сколько смогу играть, могу ли еще показывать хороший теннис.

Но теперь я новый человек. Чувствую себя намного увереннее. Я получаю удовольствие от работы, и это помогает мне работать больше.

Думаю, все идет изнутри. Сейчас я счастлива, и мне кажется, что у меня есть возможность снова хорошо играть. Сейчас это моя главная задача, и я снова чувствую огонь внутри себя.

Мне нравится то, как Патрик смотрит на мою игру. Я начала больше верить в себя, и это помогает делать то, что нужно. Я полностью ему доверяю. Посмотрим, насколько хорошо у меня получится реализовывать то, что он мне говорит».

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