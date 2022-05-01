Хольгер Руне: «Мама мне очень помогает с психологией и на корте тоже»

19-летний датчанин рассказал о своей команде. На этой неделе в Мюнхене он впервые вышел в финал .

«Мне помогают мама и тренер по теннису, Ларс Кристенсен. Они знаю, что требуется, чтобы стать лучшим, и знают мой уровень. Если я буду делать то, что нужно, у меня будет возможность стать лучшим в мире. Это непросто, но я готов. Это мое желание, моя мечта.

Мама меня поддерживает с тех пор, как я начал играть. Она очень помогает с психологией и на корте тоже. Без нее я бы не был таким человеком, которым стал. Без нее я бы и не родился (смеется). Она заставляет меня работать на максимуме.

А Ларс помогает мне с дисциплиной. Я радостный парень, люблю получать удовольствие на корте. А нужно равновесие. Чтобы провести в туре 15 лет, нужно получать от этого удовольствие. Но в то же время я хочу максимально раскрыть свой потенциал, а для этого нужна дисциплина и умение слушать.

Я еще молодой, и если сейчас перестану слушать и учиться, все плохо кончится».

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