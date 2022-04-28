Мария Саккари: «Швентек – очень хороший человек. Это видно по ее глазам, по ее ауре. В ней есть что-то – не суперсила, но что-то особенное»

поделилась мнением о первой ракетке мира .

«Я говорила вам, ребята, что она делает все правильно. Нельзя выиграть четыре турнира подряд, если ты этого не заслуживаешь. Это потрясающе. Она явно уверена в себе.

Но я вижу свой уровень и считаю себя одной из соперниц, которые могут усложнить ей жизнь в очной встрече. Она много раз говорила, что у нас прекрасное соперничество. Это здорово для нашего спорта, потому что она молодой игрок, у нее другой характер, в хорошем смысле, конечно. Теперь, когда Эш ушла, это важно для нашего спорта.

Безусловно, можно сказать, что она очень, очень хорошая девушка. Она очень хороший человек. Это видно по ее глазам, по ее ауре и по всему остальному.

В ней есть что-то – не суперсила, но что-то особенное. Она как Одиннадцать из «Очень странных дел». В ней что-то есть».

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