Кресси о первой в карьере победе на грунте: «Горжусь собой, потому что последние два месяца были очень тяжелыми»

Максим Кресси прокомментировал победу над Дэном Эвансом в первом круге турнира в Мюнхене. Американец выиграл первый грунтовый матч в ATP-туре.

«Я очень рад, особенно после этих двух тяжелых месяцев. Я вернул уверенность в себе перед этим турниром, хорошо подготовился психологически. Я даже приехал сюда сам, чтобы вновь обрести уверенность и побыть наедине с собой. Здорово осознавать, что это сразу же мне помогло.

Последние два месяца были очень тяжелыми, но такое случалось и раньше, так что я знаю, как с этим справляться. Лучший способ – медитировать и придерживаться привычной рутины. Я очень собой горжусь».

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