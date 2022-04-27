Корда о победе над Эрбером: «С ним никогда не знаешь, чего ожидать. Но я провел отличный матч»

Себастьян Корда прокомментировал победу над Пьером-Угом Эрбером в первом круге в Эшториле. №8 посева победил 6:2, 6:4.

«Он сложный соперник, с ним никогда не знаешь, чего ожидать. Он может играть серв-энд-воллей, а может весь матч провести на задней линии. В этом плане с ним сложно. Но я доволен тем, как сыграл, это был отличный матч.

Пока сезон складывается хорошо. Я многому научился в близких, напряженных матчах. Я продолжаю усердно работать и хочу сделать еще один шаг вперед».

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