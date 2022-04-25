Рейтинг ATP. Алькарас дебютировал в топ-10, Фоньини вернулся в топ-50

Чемпион турнира в Барселоне Карлос Алькарас дебютировал в топ-10.
Фабио Фоньини вернулся в топ-50, Давид Гоффен
Доминик Тим опустился в конец первой сотни.
FedEx ATP Rankings
Положение на 25 апреля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8400
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8080
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7465
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6435
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5770
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4570
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4110
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4025
|9 (11)
|Карлос Алькарас (Испания)
|3827
|10 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|26 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1633
|33 (30)
|Аслан Карацев (Россия)
|1253
|48 (53)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|1004
|50 (62)
|Фабио Фоньини (Италия)
|986
|55 (49)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|958
|61 (68)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|896
|63 (73)
|Эмиль Руусувуори (Финляндия)
|889
|64 (56)
|Кеи Нишикори (Япония)
|880
|72 (64)
|Юго Гастон (Франция)
|857
|93 (54)
|Доминик Тим (Австрия)
|725
|145 (151)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|436
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