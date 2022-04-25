Рейтинг ATP. Алькарас дебютировал в топ-10, Фоньини вернулся в топ-50

Теги рейтинги ATP Фабио Фоньини Давид Гоффен Доминик Тим Карлос Алькарас Теннис

Чемпион турнира в Барселоне Карлос Алькарас дебютировал в топ-10.

Фабио Фоньини вернулся в топ-50, Давид Гоффен 

Доминик Тим опустился в конец первой сотни.

FedEx ATP Rankings

Положение на 25 апреля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8400
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8080
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7465
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6435
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5770
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4570
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4110
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4025
9 (11) Карлос Алькарас (Испания) 3827
10 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
26 (26) Карен Хачанов (Россия) 1633
33 (30) Аслан Карацев (Россия) 1253
48 (53) Мартон Фучович (Венгрия) 1004
50 (62) Фабио Фоньини (Италия) 986
55 (49) Давид Гоффен (Бельгия) 958
61 (68) Лоренцо Музетти (Италия) 896
63 (73) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 889
64 (56) Кеи Нишикори (Япония) 880
72 (64) Юго Гастон (Франция) 857
93 (54) Доминик Тим (Австрия) 725
145 (151) Роман Сафиуллин (Россия) 436

 

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