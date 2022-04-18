Рейтинг ATP. Давидович-Фокина дебютировал в топ-30, Фоньини выпал из топ-50

Финалист «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина дебютировал в топ-30.
Фабио Фоньини, не защитивший 500 замороженных очков за титул-2019, выпал из топ-50 впервые за 10 лет.
Себастьян Корда и Хольгер Руне обновили личный рекорд.
FedEx ATP Rankings
Положение на 18 апреля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8340
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8230
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7465
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6935
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5980
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4945
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4110
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3865
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|10 (10)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3440
|23 (29)
|Григор Димитров (Болгария)
|1728
|26 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|1566
|27 (46)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1515
|30 (31)
|Аслан Карацев (Россия)
|1428
|36 (27)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|1242
|37 (42)
|Себастьян Корда (США)
|1215
|50 (62)
|Ласло Дьере (Сербия)
|991
|62 (32)
|Фабио Фоньини (Италия)
|906
|68 (83)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|871
|72 (79)
|Хольгер Руне (Дания)
|857
|78 (49)
|Душан Лайович (Сербия)
|801
|151 (147)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|414
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