Рейтинг ATP. Давидович-Фокина дебютировал в топ-30, Фоньини выпал из топ-50

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Финалист «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина дебютировал в топ-30.

Фабио Фоньини, не защитивший 500 замороженных очков за титул-2019, выпал из топ-50 впервые за 10 лет.

Себастьян Корда и Хольгер Руне обновили личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 18 апреля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8340
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8230
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7465
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6935
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5980
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4945
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4110
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3865
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
10 (10) Кэмерон Норри (Великобритания) 3440
23 (29) Григор Димитров (Болгария) 1728
26 (24) Карен Хачанов (Россия) 1566
27 (46) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1515
30 (31) Аслан Карацев (Россия) 1428
36 (27) Дэн Эванс (Великобритания) 1242
37 (42) Себастьян Корда (США) 1215
50 (62) Ласло Дьере (Сербия) 991
62 (32) Фабио Фоньини (Италия) 906
68 (83) Лоренцо Музетти (Италия) 871
72 (79) Хольгер Руне (Дания) 857
78 (49) Душан Лайович (Сербия) 801
151 (147) Роман Сафиуллин (Россия) 414

 

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