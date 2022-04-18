Рейтинг ATP. Давидович-Фокина дебютировал в топ-30, Фоньини выпал из топ-50

Финалист «Мастерса» в Монте-Карло Алехандро Давидович-Фокина дебютировал в топ-30.

Фабио Фоньини, не защитивший 500 замороженных очков за титул-2019, выпал из топ-50 впервые за 10 лет.

Себастьян Корда и Хольгер Руне обновили личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 18 апреля 2022

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