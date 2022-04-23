Рублев о матче с Фоньини в Белграде: «Фаби – суперталант, он может сыграть потрясающе. Я должен сделать все возможное»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Таро Даниэлем в 1/4 финала турнира в Белграде. Российский №2 победил 6:3, 6:3

«Я был немного напряжен, потому что погода была действительно тяжелой. На корте было ветрено, мяч вилял, и поэтому я был вынужден играть более осторожно. Игра давалась, но часто рисковать было нельзя.

Но со временем я адаптировался и начал играть агрессивно в те моменты, когда не было сильных порывов. В итоге это сработало».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Фабио Фоньини.

«Это будет тяжелый матч. Фаби – суперталант, он может сыграть потрясающе. Думаю, будет много длинных розыгрышей, и я должен сделать все возможное. Посмотрим».

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