Новак Джокович: «Мы с командой постоянно работаем над стратегией. Это помогает в нужный момент выйти на пик формы и конкурировать с молодыми ребятами»

Новак Джокович рассказал, что помогает ему оставаться в числе лучших теннисистов мира.

«Каждый этап карьеры, особенно когда играешь в туре 20 лет, имеет свои особенности с точки зрения психологии. Моя жизнь и мое тело сильно изменились за последние десять лет. Мне пришлось адаптироваться и лучше узнать себя.

Мы с командой постоянно работаем над стратегией и долгосрочным планированием. Это помогает в нужный момент выйти на пик формы и конкурировать с молодыми ребятами.

Для меня возраст – это всего лишь цифра. Я правда чувствую себя моложе 35».

Также он рассказал, как сохраняет мотивацию.

«Я выбираю играть. Никто меня не заставляет. За свою карьеру я сделал достаточно, чтобы сейчас уже остановиться, но я все еще мотивирован и вдохновлен. Я люблю играть для зрителей, поэтому возможность выступить в Сербии для меня уникальна, и подобные ситуации заряжают меня хорошей энергией. Я люблю быть здесь и соревноваться.

И, как бы странно это ни звучало, мне нравится чувство опустошения после больших проигрышей. Я знаю, что это доказывает, как важны для меня победы и возможность играть с лучшими теннисистами мира».

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