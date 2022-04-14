Иванишевич об отказе Джоковича прививаться: «Это его жизнь, его решение. Он единственный человек в мире, который говорит что думает»

Теги Новак Джокович ATP Горан Иванишевич коронавирус Теннис

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич ответил, пытался ли он убедить серба привиться от коронавируса.

«Это его жизнь, его решение. Я уважаю его решение, его семью. Он искренне сказал, что рискнет карьерой. За это я люблю его еще больше, потому что он остается верен своим словам. Он единственный человек в мире, который говорит что думает. Сегодня люди говорят одно, завтра – другое. Он с самого начала откровенен, и поэтому я уважаю его еще больше. Надеюсь, эта пандемия закончится. Только тогда он сможет играть все турниры. Надеюсь, Америка откроется, и он сможет сыграть на US Open в сентябре».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные