Иванишевич об отказе Джоковича прививаться: «Это его жизнь, его решение. Он единственный человек в мире, который говорит что думает»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич ответил, пытался ли он убедить серба привиться от коронавируса.

«Это его жизнь, его решение. Я уважаю его решение, его семью. Он искренне сказал, что рискнет карьерой. За это я люблю его еще больше, потому что он остается верен своим словам. Он единственный человек в мире, который говорит что думает. Сегодня люди говорят одно, завтра – другое. Он с самого начала откровенен, и поэтому я уважаю его еще больше. Надеюсь, эта пандемия закончится. Только тогда он сможет играть все турниры. Надеюсь, Америка откроется, и он сможет сыграть на в сентябре».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе