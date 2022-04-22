Хачанов о матче с Джоковичем в Белграде: «Это его центр, его город, его страна и его болельщики. Тут все его»

Карен Хачанов поделился ожиданиями от 1/2 турнира в Белграде против Новака Джоковича. Это будет шестая встреча между ними, серб ведет 5:1.

«Новак выиграл наш последний матч (в феврале в Дубае со счетом 6:3, 7:6 – Sports.ru), но сейчас все будет по-другому. Это его [теннисный] центр, его город, его страна и его болельщики. Тут все его.

Ожидаю хорошей атмосферы. Понимаю, что все будут болеть за него, но надеюсь, что и меня немного поприветствуют. Мы будем играть при полных трибунах. Будет интересный матч, и я надеюсь, что получится хорошая битва. Не мог бы желать себе лучшего соперника в полуфинале».

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