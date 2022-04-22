Радукану о сравнениях со Швентек: «Ига много лет играет в туре на постоянной основе. Я же полтора года училась и сдавала экзамены»

Эмма Радукану рассказала, почему считает неправильным сравнивать ее и Игу Швентек.

«Ига много лет играет в туре на постоянной основе. Она начала с турниров ITF, потом перешла в WTA. Я же полтора года училась, сдавала экзамены и не так много времени посвящала теннису. Еще в прошлом году я тренировалась только три раза в неделю – суммарно выходило 10 часов [в неделю]. Поэтому сейчас речь только о том, чтобы обрести стабильность, играя турниры неделю за неделей.

Нас нельзя сравнивать, потому что наши пути совершенно разные. Она сохранила стабильные результаты и после первой победы на турнире «Большого шлема». Не знаю, когда я к этому приду, но однажды это точно случится».

Также она ответила, помнит ли встречу со Швентек в четвертьфинале юниорского «Уимблдона»-2018. Тогда полька победила 6:0, 6:1.

«Я стерла это из памяти (улыбается)».

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