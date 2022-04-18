WTA приостанавливает вещание в России. Okko не покажет турниры в Штутгарте и Стамбуле

с этой недели не сможет показывать турниры .

«К сожалению, WTA приостанавливает вещание в России, поэтому мы не сможем показать ближайший турниры WTA в Штутгарте и Стамбуле», – сказано в сообщении компании.

Онлайн-кинотеатр приобрел эксклюзивные права на трансляции женских турниров в сентябре прошлого года. Контракт был заключен на три сезона.

В начале марта вещание в России прекратила компания Discovery, владеющая каналом Eurosport. Там транслировались крупные турниры ATP и «Большие шлемы».

Лист ТВ-потерь растет: что уже отняли, а какие трансляции еще доступны?