Штутгарт (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Гауфф, Контавейт – с Кербер, Плишкова – с Квитовой

Стала известна сетка турнира WTA в Штутгарте, который пройдет на следующей неделе.
Дарья Касаткина в первом круге встретится с Коко Гауфф. Екатерина Александрова поборется с Чжан Шуай, а Людмила Самсонова – с теннисисткой из квалификации.
Кроме того, в первом раунде Анетт Контавейт сыграет с Анжелик Кербер, а Каролина Плишкова (6) встретится с Петрой Квитовой.
Ига Швентек (1), Паула Бадоса (2), Арина Соболенко (3) и Мария Саккари (4) стартуют со второго круга.
Полностью сетка здесь.
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