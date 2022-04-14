Димитров после победы над Руудом: «Каспер отлично играет на любом покрытии. Он раз за разом это доказывает в таком молодом возрасте»

прокомментировал победу над в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:3, 7:5).

Димитров четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал этого турнира (2013, 2015, 2018).

«Несмотря на некоторые моменты, я понимал, что мои решения правильные. Не нужно ничего усложнять. Я хорошо читал игру, мне это очень помогло. Я много принимал и получал возможность агрессивно начинать розыгрыши.

Я очень ждал этого матча. Я знал, что если буду делать что нужно, то у меня получится. Каспер отлично играет на любом покрытии. Он раз за разом это доказывает в таком молодом возрасте, здорово это видеть. Мне понравился этот матч, и я хотел оценить, на каком я уровне физически и психологически. Я просто играл и получал удовольствие.

На этой неделе всегда тяжело из-за смены покрытия. Поэтому я стараюсь не давить на себя на тренировках, делать простые вещи. Пока все идет хорошо».

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