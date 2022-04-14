Горан Иванишевич: «Джокович плохо себя чувствовал перед «Мастерсом» в Монте-Карло, заболел»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич сказал, что серб заболел перед «Мастерсом» в Монте-Карло.

«Он плохо себя чувствовал перед приездом сюда, заболел. Скажем так, он не готов к соревнованиям на 100%. Прежде всего, в сложившейся ситуации. Три недели назад ему не разрешали здесь играть из-за ковидных ограничений. Потом Франция открылась, и ему разрешили. И это сложно психологически. Ты можешь играть, но не можешь как следует подготовиться. А потом он заболел. И, если честно, я не ожидал от этого турнира чего-то впечатляющего. Но через пять-шесть недель он поедет на «Ролан Гаррос». У него еще есть пара турниров, и он будет готов».

Также он ответил на вопрос, мог бы Джокович набрать форму по ходу турнира, если бы все же выиграл у Алехандро Давидовича-Фокина, а потом встретился «с игроками с менее мощными ударами» – или .

«Кто знает. Для меня этот парень – лучший игрок в истории тенниса. Он всегда находит способ победить, выбраться из неприятностей. Во-первых, [во вторник] он должен был выиграть второй сет 6:0. В какой-то момент он проигрывал 0:3, когда должен был вести 3:0. У него были брейк-пойнты и геймболы. Он потерял много энергии.

Но он найдет выход из этой ситуации за счет игровой практики. До этого турнира он провел всего три матча. Грунт – непростое покрытие. В прошлом году он начал здесь довольно неудачно, проиграл Эвансу во втором матче. Потом в Белграде проиграл в полуфинале. Он начал хорошо играть в Риме, где дошел до финала, а потом выиграл . Так что я не беспокоюсь. Ему просто нужна практика, все больше и больше матчей, и он найдет свой путь».

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