Давидович-Фокина о самоотверженной игре в матче с Джоковичем: «Мне было все равно, истекаю я кровью или травмирую бедро. Я же играл с №1»

Алехандро Давидович-Фокина рассказал, почему буквально нырял за мячами в матче с Новаком Джоковичем. Испанец победил Джоковича 6:3, 6:7, 6:1 во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Мне нравится падать, сегодня я падал много раз, но я просто был сосредоточен на каждом розыгрыше. Мне было все равно, истекаю я кровью или травмирую бедро, это не имело значения.

Фото: ATP

Я же играл с №1. Никогда не знаешь, обыграешь ты его в двух или в трех сетах. И это не имеет значения. Я проиграл второй сет, а потом пошел в туалет, чтобы привести мысли в порядок и просто начать третью партию с чистого листа».

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