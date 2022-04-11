Бенчич о том, как набирала форму после ковида: «Я проиграла в Индиан-Уэллс в первом круге, но мы остались и тренировались по два раза каждый день»

Чемпионка турнира в Чарлстоне Белинда Бенчич рассказала, как набирала форму после перенесенного в декабре ковида

– Есть множество факторов. С одной стороны, все не так сложно, с другой – наоборот.

Всегда трудно, когда чувствуешь, что игра не идет. Я думаю, нам с тренером важно вернуться к основам, возможно, к подаче, работе ног, подходу к мячу. Мне кажется, что я много посвятила этому в Майами, а теперь в Чарльстоне. Потом ты делаешь это на автомате. Это правда работает.

Мы провели много времени на корте в Индиан-Уэллс, хотя я проиграла там в первом круге. Мы остались и тренировались по два раза каждый день. Часы упорной работы корте дадут о себе знать.

– Как вы оцениваете свой сезон?

– Я всегда стараюсь хорошо начать сезон в Австралии, но мне там пока почему-то не везет. В прошлом году я попала в карантин, а в этом заразилась ковидом. Я поехала в Австралию без ожиданий, просто сыграть, потому что переболела и была в недостаточно хорошей форме. Так что в каком-то смысле я была спокойна, потому что у меня не было больших ожиданий.

Я проигрывала сильным соперницам. В Австралии я играла во втором круге с Анисимовой, потом в Сиднее проиграла Бадосе в четвертьфинале, в Санкт-Петербурге проиграла в четвертьфинале Контавейт. Так что матчи не были плохими, но у меня не хватало сил и энергии, чтобы пройти дальше.

Сейчас я чувствую, что у меня получается, и уверенность должна прийти. Нужно играть напряженные матчи, иногда терять очки, иногда бороться, даже если играешь не очень хорошо. Тогда к тебе возвращается уверенность. Большое облегчение, что [в Чарлстоне] мне удалось добиться цели, потому что очень хотелось использовать этот шанс.

Так что я рада, что мы снова на верном пути. Ты чувствуешь это по своей игре. Неважно, проигрываешь ты или выигрываешь, ты всегда чувствуешь, играешь в свой теннис или нет.

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