Зверев и Мело получили wild card на парный «Мастерс» в Монте-Карло. После их прошлого матча немца дисквалифицировали за срыв на судью

Прошла жеребьевка парного «Мастерса» в Монте-Карло.

и сыграют с Остином Крайчеком и Эдуардом Роже-Васселином (PR), и – с Тимом Пуэцом и (5). Победившие пары выйдут друг на друга.

По защищенному рейтингу вместе выступят и .

Wild card получили:

представители Монако Ромен Арнеодо и Уго Нис;

Стефанос и Петрос Циципасы;

и Марсело Мело.

Зверев и Мело провели прошлый совместный матч в Акапулько. Тогда после поражения Зверев разбил ракетку о судейскую вышку, чуть не попав судье по ноге. Немца дисквалифицировали с одиночного турнира. Позже он получил штраф и условную дисквалификацию на восемь недель.

В Монте-Карло Зверев и Мело начнут матчем против и .

Полностью сетка здесь.

Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира

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