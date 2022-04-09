Зверев и Мело получили wild card на парный «Мастерс» в Монте-Карло. После их прошлого матча немца дисквалифицировали за срыв на судью

Прошла жеребьевка парного «Мастерса» в Монте-Карло.
Аслан Карацев и Джон Пирс сыграют с Остином Крайчеком и Эдуардом Роже-Васселином (PR), Андрей Рублев и Карен Хачанов – с Тимом Пуэцом и Майклом Венусом (5). Победившие пары выйдут друг на друга.
По защищенному рейтингу вместе выступят Стэн Вавринка и Феликс Оже-Альяссим.
Wild card получили:
- представители Монако Ромен Арнеодо и Уго Нис;
- Стефанос и Петрос Циципасы;
- Александр Зверев и Марсело Мело.
Зверев и Мело провели прошлый совместный матч в Акапулько. Тогда после поражения Зверев разбил ракетку о судейскую вышку, чуть не попав судье по ноге. Немца дисквалифицировали с одиночного турнира. Позже он получил штраф и условную дисквалификацию на восемь недель.
В Монте-Карло Зверев и Мело начнут матчем против Янника Синнера и Хуберта Хуркача.
Полностью сетка здесь.
Звереву сорвало крышу – он обматерил судью и чуть не ударил ракеткой. За это его сняли с турнира