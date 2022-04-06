Хьюстон (ATP). 2-й круг. Кириос сыграет с Полом, Опелка – с Крюгером

Ник Кириос сыграет с Томми Полом во втором круге турнира в Хьюстоне.

Сетка турнира здесь.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

4 – 10 апреля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 665 330 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг