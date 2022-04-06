Хьюстон (ATP). 2-й круг. Кириос сыграет с Полом, Опелка – с Крюгером

Теги результаты ATP US Men's Clay Court Championship Теннис

Ник Кириос сыграет с Томми Полом во втором круге турнира в Хьюстоне.

Сетка турнира здесь.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

4 – 10 апреля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 665 330 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Ник Кириос (Австралия) Томми Пол (США)
Дата проведения
6 апреля, 23.30
Онлайн матча

 

Майкл Ммо (США) Сэм Куэрри (США)
6:2|4:3
Дата проведения
6 апреля, 22.10
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США) Митчелл Крюгер (США)
Дата проведения
7 апреля, 02.00
Онлайн матча

 

Гейс Брауэр (Нидерланды) Джеффри Джон Вульф (США)
Дата проведения
7 апреля, 03.30
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Пабло Куэвас (Уругвай)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Алехандро Табило (Чили) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США) Джон Изнер (США)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Джордан Томпсон (Австралия)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

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