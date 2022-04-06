Хьюстон (ATP). 2-й круг. Кириос сыграет с Полом, Опелка – с Крюгером

Ник Кириос сыграет с Томми Полом во втором круге турнира в Хьюстоне.
Сетка турнира здесь.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
Хьюстон, США
4 – 10 апреля 2022
ATP 250
Призовой фонд – 665 330 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 6 апреля, 23.30
- Дата проведения
- 6 апреля, 22.10
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.30
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00