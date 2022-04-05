Фрех на отказе Квитовой одержала первую победу над топ-50 после 22 поражений

Полька Магдалена Фрех вышла во второй круг турнира в Чарлстоне после того, как снялась при счете 7:6, 3:2 из-за травмы левого бедра.

Для Фрех это первая победа над соперницей из топ-50. До матча с Квитовой она потерпела 22 поражения от теннисисток такого уровня.

«Конечно, я не хотела так выигрывать, мне очень ее жаль, но для меня это крупнейшая победа. Я очень нервничала – особенно во втором сете, когда уступала 0:2. Я знала, что нужно давить», – прокомментировала победу Фрех.

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