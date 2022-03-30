Тим о поражении в первом матче после травмы: «Я знал, что это может произойти, но отдам все, чтобы вернуться на топ-уровень»

Доминик Тим прокомментировал возвращение в тур после травмы запястья. Чемпион US Open-2020 проиграл Педро Качину на старте «Челленджера» в Марбелье (3:6, 4:6).

«Это был один из тех эмоциональных дней, вызвавших смешанные чувства. Можете себе представить, как я был счастлив снова оказаться на корте и заниматься тем, что люблю больше всего – играть в теннис, снова соревноваться. После всех этих месяцев, после всех неудач я снова мог играть и испытывать адреналин от соревнований. Я снова почувствовал себя действующим игроком.

Очевидно, что сегодняшний результат – скорее горькая часть. Я бы хотел выиграть, но должен смириться с поражением. Это только начало пути к моему игровому пику. Я знал, что это может произойти, но отдам все, чтобы вернуться на топ-уровень.

Еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку, вы можете рассчитывать на то, что я сделаю все возможное. Далее – Марракеш!» – написал Тим в твиттере.

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