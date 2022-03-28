Ник Кириос: «Состояние колена не позволяет играть на самом высоком уровне без правильного ухода и процедур. Уделяю этому не меньше часа в день»

ответил, благодаря чему стал лучше двигаться по корту.

– На самом деле, в прошлом году я не мог путешествовать со своим физио, не мог проводить достаточно времени в кабинете физио [которого предоставляет турнир]. Были ограничения, сколько времени можно с ним работать.

Травма и состояние колена не позволяют мне играть на самом высоком уровне без правильного ухода и процедур.

В прошлом году я вернулся домой после выступлений, смог провести хорошую предсезонку, получить необходимое лечение, и я думаю, что все сложилось. Вот почему с коленом сейчас все так, как есть.

Но еще я просто стал здоровее, много двигаюсь. Во время предсезонки я занимался в тренажерном зале гораздо больше, чем когда-либо. Есть несколько вещей, благодаря которым так получилось.

– Можете прикинуть, сколько часов в день вам нужно уделять колену, чтобы оно было в порядке?

– Что касается процедур, нужно не меньше часа в день. Это касается не только колена, но и других частей тела. Если с ними будут проблемы, они могут дать дополнительную нагрузку на колено.

Минимум час – это без учета, играю я или нет. Если играю, то, наверное, чуть больше. Но это просто постоянный уход, симптоматический. В один день просыпаешься и чувствуешь скованность и сильную боль, на следующий все в порядке.

Не помню, когда в последний раз просыпался без боли в колене при ходьбе. Так что придется справляться.

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