Павлюченкова о санкциях: «Главное – выходить на корт, достойно соревноваться и выигрывать. А откуда я – все и так знают»

Анастасия Павлюченкова высказалась о санкциях в отношении российского тенниса. В частности на индивидуальных турнирах игроки выступают в нейтральном статусе.

– К этому уже привыкла. Когда играю турниры WTA, флага и не вижу – хотя прекрасно понимаю, какую страну представляю. Но у нас индивидуальный вид спорта. Мы с детства привыкли биться за себя, за свою семью. Правда, на Играх в Токио было немного иначе – мы ходили в форме страны. А в туре я в форме Lacoste, представляю мою фамилию. На мой взгляд, главное – выходить на корт, достойно соревноваться и выигрывать. У нас есть такая возможность. А откуда я – все и так знают.

– Есть диалог представителей WTA с вами лично?

– Да. Приятно, что многие из WTA ко мне хорошо относятся – я долгое время была в Совете игроков. Писали коллеги, директор WTA Стив Саймон спрашивал, как дела и как себя чувствую. Было приятно. Все на связи, проявляют заботу. Пару директоров турниров также напоминали о себе, но не было сомнений или чего-то еще. Общение продолжается не только с девочками, но и с ребятами из ATP-тура. Абсолютно все так же, – сказала Павлюченкова в интервью «Чемпионату».

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