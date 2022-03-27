Павлюченкова о травме колена: «Все самое сложное и тяжелое позади, но есть маленький страх рецидива»

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала, когда планирует вернуться в тур. Россиянка восстанавливается после травмы колена.

«Все самое сложное и тяжелое я прошла, потому что это приличный срок, а у меня, к счастью, за всю карьеру не было таких травм. Нахожусь в таком нереальном предвкушении, потому что начинаю потихоньку играть в теннис. Небо над головой кажется более голубым – травма приближается к концу.

В глубине, конечно, у меня есть маленький страх рецидива, потому что я все-таки еще не брала в руки ракетку. Не знаю, как колено будет вести себя, когда начнутся большие нагрузки, и скоро ли я стану полноценно играть в теннис. Страх есть: вдруг что-то вернется. Но это нормально, как нервный тик такой.

Хорошо бы начать с Мадрида, где я в прошлом году была в полуфинале, но в идеальном мире сыграть хотя бы один матч до этого, в Штутгарте. Я люблю грунт, в целом хорошо выступила на глине – но не могу отвечать за колено», – цитирует Павлюченкову «Чемпионат».

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