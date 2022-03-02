Анастасия Павлюченкова: «У меня есть страх перед будущим. Сейчас речь не о спорте и теннисе»

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова высказалась о ситуации на Украине.

«Это вызывает у меня страх, я в замешательстве. Я могу только высказаться и надеяться, что больше спортсменов выскажутся по этому поводу.

Я не политик – я просто профессиональная теннисистка. Я просто стараюсь высказываться, стараюсь донести свою точку зрения. Мы просто хотим мира и любви.

У меня есть страх перед будущим. Мы должны думать и о наших детях. Я хочу, чтобы у моих детей было будущее. Не хочу быть эгоистичной и говорить о своей карьере, сейчас речь не о спорте и теннисе. Речь о нашем будущем и нашей жизни», – сказала Павлюченкова в эфире CNN.

Цитата сокращена в соответствии с официальными формулировками РФ и требованиями Роскомнадзора.

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