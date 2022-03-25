Наоми Осака: «Сейчас много работаю над подачей. Чтобы вообще ее не проигрывать»

Теги WTA Miami Open Ник Кириос Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала, что работает над тем, чтобы «никогда не проигрывать подачу».

«Мы с тренером много занимаемся подачей. Оказалось, что я не ставила ноги вместе, а это помогает лучше держать равновесие. И я тренировалась с Ником Кириосом, вблизи смотрела его технику – и он подтягивает ногу, это делает движение более взрывным.

Так что сейчас я сосредоточена над этим элементом техники. По-моему, хорошо получается, потому что ритм лучше, чем раньше – особенно с учетом ветра и всего остального.

По-моему, все хорошо получается. Второй подачей я тоже занимаюсь, чтобы сделать ее побыстрее. И тогда я вообще не буду проигрывать подачу – ну или буду стараться».

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