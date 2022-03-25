Наоми Осака: «Сейчас много работаю над подачей. Чтобы вообще ее не проигрывать»

рассказала, что работает над тем, чтобы «никогда не проигрывать подачу».

«Мы с тренером много занимаемся подачей. Оказалось, что я не ставила ноги вместе, а это помогает лучше держать равновесие. И я тренировалась с , вблизи смотрела его технику – и он подтягивает ногу, это делает движение более взрывным.

Так что сейчас я сосредоточена над этим элементом техники. По-моему, хорошо получается, потому что ритм лучше, чем раньше – особенно с учетом ветра и всего остального.

По-моему, все хорошо получается. Второй подачей я тоже занимаюсь, чтобы сделать ее побыстрее. И тогда я вообще не буду проигрывать подачу – ну или буду стараться».

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