Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Первая ракетка мира объявила, что уходит из тенниса. Австралийке сейчас 25 лет, и она второй раз завершает карьеру – первый был в 2014-м (вернулась в 2016-м).

«Я знаю, что уже это делала, но в этот раз у меня совершенно другие ощущения. Я очень благодарна теннису за все, что он мне дал. Он воплотил все мои мечты.

Но я знаю, что пришло время отойти, гнаться за другими мечтами», – сказала Барти.

Барти выиграла 15 титулов – в том числе три «Больших шлема», включая Australian Open-2022. Первой ракеткой мира она была 119 недель (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд.

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