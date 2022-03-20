Чесноков о поражении Рублева: «Фриц набрал колоссальную форму, хотя с де Минауром играл плохо. Если бы вчера он играл так же, Андрей бы его разнес»

Теги ATP Андрей Рублев Тэйлор Фриц Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал вылет Андрея Рублева с «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин в полуфинале уступил Тэйлору Фрицу 5:7, 4:6.

«Я разбит вдребезги от поражения Рублева. Андрей должен был побеждать, но Фриц набрал колоссальную форму. Если взять его матч против де Минаура, то с такой игрой Рублев бы его разнес. Но здесь Тэйлор нагнетал, давал темп. Просто небо и земля.

Фриц играл потрясающе. Он провел один из лучших матчей в карьере. Обидно за Андрея», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные