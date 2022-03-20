Фриц о победе над Рублевым: «Я определенно провел лучший матч на турнире»

Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Андреем Рублевым в полуфинале в Индиан-Уэллс. Американец победил 7:5, 6:4 и впервые вышел в финал «Мастерса».

«Это просто нереально, все еще не могу поверить. Я пытаюсь насладиться моментом, но в то же время думаю, как переключиться и настроиться на финал.

Сегодня я определенно провел лучший матч на турнире. Я был гораздо агрессивнее и увереннее на задней линии, чего мне не хватало в предыдущих матчах. Я пытался навязать ему свою игру – у меня это получилось очень хорошо».

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