Алькарас о втором матче с Надалем: «Сейчас я лучше знаю, как с ним играть. Хотя, конечно, он может снова меня уничтожить»

18-летний рассказал, как настраивается на матч с . В полуфинал в Индиан-Уэллс они встретятся второй раз – в прошлом году в Мадриде Алькарас взял у Надаля три гейма.

«Я помню, что тогда очень-очень нервничал. Но сейчас мы с ним уже несколько раз вместе потренировались, и я лучше знаю, как с ним играть. Думаю, в этот раз все будет немного иначе. Хотя, конечно, он может снова меня уничтожить.

С Рафой играть сложно, но в то же время я буду наслаждаться моментом. Не каждый день выпадает возможность сыграть с кумиром. Я буду доволен, даже если проиграю. Но, конечно, я сосредоточен на том, чтобы показать свой максимум».

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