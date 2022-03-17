Халеп о том, что отдала Мартич два гейма: «Наверное, мой лучший матч в этом году. Мотивирует, что я все еще могу играть на этом уровне»

прокомментировала победу над в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс (6:1, 6:1).

«Наверное, мой лучший матч в этом году. Я чувствовала себя превосходно, уверенно, играла агрессивно. Я сделала все, что должна была, и получилось очень хорошо.

Придает уверенности, мотивирует, что я все еще могу играть на этом уровне. Как вы знаете, у меня был сложный год. Сейчас участие в этом турнире и хорошая игра очень много значат. Я почерпну все положительные моменты и буду все больше наращивать уверенность».

Теперь Халеп сыграет с , у которой ведет 2:1 в личных встречах.

«Будет трудный матч, потому что она играет в лучший теннис в своей жизни. Она на пике. Я жду очень сложного матча. Но я здесь, в полуфинале, так что буду бороться. Я просто постараюсь показать свой максимум».

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