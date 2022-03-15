Опелка о том, будет ли у него больше шансов против Надаля на харде, чем на грунте: «Вряд ли. Рафа непобедим в этом году»

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Рейлли Опелка высказался о предстоящем четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс против Рафаэля Надаля. Их прошлую встречу – на грунте в Риме в 2020-м году – выиграл испанец (6:4, 6:4). Опелка ответил, будут ли его шансы выше на американском харде.

«Вряд ли. Рафа непобедим в этом году.

Я жду самого высокого уровня, какой только может быть. Это сложнейшее испытание в теннисе. Он, Новак, Роджер и Маррей – мы так долго наблюдали за их игрой. Они четверо лучших игроков в истории. Это не Большая тройка, а Большая четверка».

Ну что, теперь Надаль – величайший теннисист в истории?

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