Мария Саккари: «Стабильность – главный фактор успеха Жабер, Контавейт, Бадосы. В прошлом году мы не ограничились только одним хорошим турниром»

прокомментировала, что за последний год в топ-10 появились новые игроки.

«Я рада, что это происходит, потому что это показывает, что нет разницы между нами и остальными, потому что мы все проигрываем друг другу, и сейчас столько хороших игроков. Например, на «Шлеме» есть 25 девушек, претендующих на победу.

Просто стабильность – главный фактор успеха Онс [Жабер], Анетт [Контавейт], Паулы [Бадосы]. Мы все провели очень хороший сезон в прошлом году, не ограничились только одним хорошим турниром.

Они замечательные люди и игроки, мы хорошо друг к другу относимся. Сейчас очень высокая конкуренция, и я рада, что я одна из них. Я очень горжусь, что вхожу в эту группу».

Замечательно рельефные плечи и огромная сила привели Саккари в топ-10. Хачанов говорил, что в зале она уделает многих парней