Кербер о том, что живет недалеко от Украины: «Сейчас теннис для меня не в приоритете. Я постоянно проверяю новости, общаюсь с близкими»

ответила, как отнеслась к матчу с россиянкой Дарьей Касаткиной в связи с ситуацией на Украине. Кербер выиграла 6:2, 6:1. Она живет в Польше в Пущиково.

«Я старалась не думать, [что она из России]. Я давно знаю Дарью и об этом не думала. После, точнее, во время пандемии теннис для меня не в приоритете. Сейчас в мире есть гораздо более важные проблемы. Люди покидают дома, сейчас это главная тема, она всех пугает.

Я живу недалеко оттуда, там мои бабушка и дедушка, и, конечно, я постоянно проверяю новости, общаюсь с близкими. Думаю, сейчас именно эта тема волнует меня и всех, кто здесь.

Теннис по-прежнему на втором, третьем или четвертом месте в моей жизни. В такой ситуации я стараюсь просто концентрироваться на матче. У меня получается, но я стараюсь переключаться в последний момент. За час до матча я все еще не до конца сосредоточена и настроена. Раньше было немного по-другому».

Также она ответила, какие настроения среди игроков.

«Для меня это важная тема, мы с игроками ее обсуждаем. Никто не ожидал, что в наше время возникнет такая проблема. Видно, что мыслями люди где-то не здесь. Я стараюсь не задерживаться на территории турнира. Делаю свое дело и иногда, как обычно, тренируюсь за территорией, для меня это полезно. После стольких лет я хорошо здесь ориентируюсь. Я стараюсь работать в своем ритме».