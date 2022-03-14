Алькарас третий раз выиграл сет с баранкой на уровне ATP. В матче с Баутиста-Агутом он сделал 29 виннерсов

Теги Гаэль Монфис ATP Роберто Баутиста-Агут BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

18-летний Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс разгромил Роберто Баутиста-Агута – 6:2, 6:0.

По ходу матча Алькарас выполнил 29 ударов навылет, а его соперник – один. У Алькараса всего семь невынужденных ошибок, а у Баутиста-Агута – 13.

Во втором сете испанец третий раз в карьере выиграл сет с баранкой на уровне ATP.

За счет этой победы Алькарас второй раз вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» – в прошлом году он это сделал в Париже.

Теперь он встретится с Даниилом Медведевым или Гаэлем Монфисом.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные