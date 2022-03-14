Алькарас третий раз выиграл сет с баранкой на уровне ATP. В матче с Баутиста-Агутом он сделал 29 виннерсов

18-летний в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс разгромил – 6:2, 6:0.

По ходу матча Алькарас выполнил 29 ударов навылет, а его соперник – один. У Алькараса всего семь невынужденных ошибок, а у Баутиста-Агута – 13.

Во втором сете испанец третий раз в карьере выиграл сет с баранкой на уровне .

За счет этой победы Алькарас второй раз вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» – в прошлом году он это сделал в Париже.

Теперь он встретится с или .

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