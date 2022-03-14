Алькарас третий раз выиграл сет с баранкой на уровне ATP. В матче с Баутиста-Агутом он сделал 29 виннерсов

18-летний Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс разгромил Роберто Баутиста-Агута – 6:2, 6:0.
По ходу матча Алькарас выполнил 29 ударов навылет, а его соперник – один. У Алькараса всего семь невынужденных ошибок, а у Баутиста-Агута – 13.
Во втором сете испанец третий раз в карьере выиграл сет с баранкой на уровне ATP.
За счет этой победы Алькарас второй раз вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» – в прошлом году он это сделал в Париже.
Теперь он встретится с Даниилом Медведевым или Гаэлем Монфисом.