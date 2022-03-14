Томми Пол: «Надеюсь, что смогу попасть в топ-10»

прокомментировал победу над . Американец впервые обыграл теннисиста топ-3 – 6:2, 4:6, 7:6.

«У меня ни разу не было ощущения, что я не могу бороться. На решающем тай-брейке я решил играть еще агрессивнее, чем весь матч до этого. Хотел посмотреть, сможет ли он что-нибудь придумать. Сможет ли он меня обвести, когда я буду выходить к сетке.

Я надеюсь, что смогу попасть в топ-10. А для этого как раз и нужно обыгрывать больше соперников такого уровня. Сегодня я хорошо сыграл, я доволен».

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