Борис Собкин: «Надаль еле унес ноги от Корды»

Борис Собкин прокомментировал победу Рафаэля Надаля над Себастьяном Кордой в Индиан-Уэллс. Надаль победил со счетом 6:2, 1:6, 7:6.

В третьем сете испанец уступал 2:5 с двумя брейками, но Корда дважды не подал на победу. Надаль в итоге одержал 16-ю победу подряд и избежал первого поражения в сезоне.

«У всех игроков бывают матчи, когда ты вылезаешь из совершенной безнадеги, как и когда ты абсолютно весь матч лидируешь – и в итоге проигрываешь. Надаль еле унес ноги от Корды.

Другое дело, что такие матчи довольно опасны: когда теннисист побеждает с матчболов, он, как правило, потом хорошо играет на турнире. Я еще взял на заметку, что Надаль снялся с турнира в Майами. Все это говорит о том, что силы Рафы иссякают», – цитирует Собкина «Чемпионат».

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