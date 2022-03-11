Алькарас о том, что набрал мышечную массу: «Больше всего работал над ногами»

18-летний прокомментировал то, что набрал мышечную массу.

«Мы с командой понимаем важность физической силы. Мы знали, что в этом мне нужно значительно прибавить. И во время межсезонья мы были на этом сосредоточены.

Я очень доволен. Физическая сила добавляет мне уверенности. И у меня больше возможностей для того, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении трех-четырех часов против лучших игроков.

Мне нравится работать в тренажерке. Я сосредотачивался на каждой части тела – но больше всего на ногах. Они очень важны».

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