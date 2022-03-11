Эверт об условной дисквалификации Зверева: «Наказание слишком мягкое. Его нужно было отстранить на несколько месяцев»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт посчитала условную дисквалификацию Александра Зверева слишком мягкой.
«Я считаю, что это слишком мягко. Я не буду осуждать Зверева лично – по нашему общению я могу сказать, что он очень приятный парень. Но наказание за такой проступок слишком мягкое. Его нужно было отстранить на несколько месяцев.
Я не соглашусь, что Серену бы за такое посадили, но в чем-то она права. Для нее последствия были бы жестче. Я думаю, WTA бы за такое наказала строже, потому что для судьи существовала угроза. И это серьезно».
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