Марта Костюк: «Не услышала от российских игроков извинений или неодобрения. Меня это шокирует»

Теги WTA Марта Костюк Теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала реакцию российских игроков на ситуацию на Украине. Россияне и белорусы продолжают играть в туре, но выступают под нейтральным флагом.

«Мне больно видеть российских игроков на турнирах. Их заявления ничего в себе не несут. И сейчас их единственная проблема – это то, что они не могут переводить деньги и так далее. Они только это обсуждают, и для меня это неприемлемо.

Все понимают, что происходит. Для этого не нужно разбираться в политике.

И я разочарована, что никто из российских игроков ко мне не подошел. Один человек мне написал, другой – поболтал, но я не услышала извинений, не услышала неодобрения. Меня это шокирует».

Российские и белорусские игроки отстранены от командных турниров ITF, но смогут участвовать в турнирах ATP и WTA и «Больших шлемах». Кубок Кремля отменен

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные