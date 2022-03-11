Марта Костюк: «Не услышала от российских игроков извинений или неодобрения. Меня это шокирует»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала реакцию российских игроков на ситуацию на Украине. Россияне и белорусы продолжают играть в туре, но выступают под нейтральным флагом.

«Мне больно видеть российских игроков на турнирах. Их заявления ничего в себе не несут. И сейчас их единственная проблема – это то, что они не могут переводить деньги и так далее. Они только это обсуждают, и для меня это неприемлемо.

Все понимают, что происходит. Для этого не нужно разбираться в политике.

И я разочарована, что никто из российских игроков ко мне не подошел. Один человек мне написал, другой – поболтал, но я не услышала извинений, не услышала неодобрения. Меня это шокирует».

Российские и белорусские игроки отстранены от командных турниров ITF, но смогут участвовать в турнирах ATP и WTA и «Больших шлемах». Кубок Кремля отменен