Циципас о быстрой реабилитации после операции на локте: «Врач прогнозировал, что я вернусь на первой неделе грунтового сезона»

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о возвращении в тур после травмы локтя. В межсезонье грек перенес операцию.

«Это было совсем, совсем ненормально. Врач прогнозировал, что я вернусь на первой неделе грунтового сезона. Он вообще не ожидал таких темпов восстановления.

Это было своего рода чудом. В каком-то смысле выход в полуфинал Australian Open – лучшее, что случалось в моей карьере с учетом такой тяжелой травмы. Она беспокоила меня в течение многих лет.

Сейчас я хочу оставаться здоровым и мотивированным. В конце прошлого года мне было реально грустно. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым.

В этом году я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать».

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