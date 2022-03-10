Циципас о быстрой реабилитации после операции на локте: «Врач прогнозировал, что я вернусь на первой неделе грунтового сезона»

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о возвращении в тур после травмы локтя. В межсезонье грек перенес операцию.
«Это было совсем, совсем ненормально. Врач прогнозировал, что я вернусь на первой неделе грунтового сезона. Он вообще не ожидал таких темпов восстановления.
Это было своего рода чудом. В каком-то смысле выход в полуфинал Australian Open – лучшее, что случалось в моей карьере с учетом такой тяжелой травмы. Она беспокоила меня в течение многих лет.
Сейчас я хочу оставаться здоровым и мотивированным. В конце прошлого года мне было реально грустно. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым.
В этом году я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать».