«Я не говорю, что она будет №1, но она точно может войти в топ-5». Эверт – о перспективах Радукану

Крис Эверт прокомментировала спад в игре чемпионки US Open Эммы Радукану. В этом сезоне она одержала лишь одну победу в четырех матчах.

«Думаю, у Радукану высокий потолок. Не знаю, когда она раскроет свой потенциал, у нее очень серьезные соперницы, но она еще молода и может стать сильнее.

В человеческом плане абсолютно легко объяснить спад после первой победы на турнире «Большого шлема». Многие женщины через это проходили – некоторые не смогли соответствовать ожиданиям других людей.

Она заработала много денег и стала очень известной, но я верю, что теннис остается ее главным приоритетом, что она продолжает упорно работать. Но ей явно нелегко, потому что после US Open она играет с мишенью на спине. Каждая хочет ее обыграть.

Они чувствуют, что Эмма утратила уверенность, которая была с ней в Нью-Йорке. Ее очень хорошо изучили. Когда дебютант выигрывает турнир «Большого шлема», каждый тренер изучает этот феномен, углубляется в статистику, аналитику.

Конечно, она испытывает больше давления, чем раньше. Сейчас она часто проигрывает, но упорная работа поможет ей вывести свою игру на новый уровень. Я не говорю, что она будет №1, но она точно может войти в топ-5».

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