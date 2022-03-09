Коккинакис об успешном начале сезона: «Было немного трудно вернуться к работе после такого января. Нужно настроиться и постараться выжать из себя максимум»

подвел итоги первого отрезка сезона. Австралиец впервые выиграл турнир и вернулся в топ-100, а также выиграл с парный .

«У теннисиста не так много времени на перезагрузку. Во многих других видах спорта, например, после победы в чемпионате, у тебя много времени на отдых, ты празднуешь какое-то время, восстанавливаешься и начинаешь заново. В теннисе на это не так много времени, иначе рискуешь отстать от других. В этом вся сложность. Нужно найти способ и вернуться к работе.

Хочется выжать максимум из возможности, которую я себе создал, и понять, как далеко я смогу зайти. Было немного трудно вернуться к работе после такого января. Казалось, я играл весь месяц каждый день или через день. Нужно настроиться – «Держись, впереди еще много работы» – и постараться выжать из себя максимум.

Начало года получилось довольно сумасшедшим. Я такого не ожидал, но именно ради этого я упорно работал».

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