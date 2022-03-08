Ион Цириак: «Джокович как ребенок, который играет с огнем»

Бывший владелец турнира в Мадриде и агент Бориса Беккера Ион Цириак рассказал, как относится к .

«Джокович ищет свое место, но никак не может найти. Он как Беккер – как ребенок, который играет с огнем. Он сует в него руку, чтобы понять, обожжется ли.

Джокович – прекрасный спортсмен, очень хороший игрок, но для меня великий чемпион – это . Я считаю его гением, которые твердо стоит на земле. С 15 лет его поведение не меняется».

Ел стекло, заработал миллиард и называл Серену толстой. Ион Цириак – очень жесткий

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