«№1 в мире знает, какие результаты у меня и моего брата. Я был польщен». Серундоло-старший – о первой встрече с Джоковичем

Франсиско Серундоло рассказал о первой встрече с .

«В прошлом году я сыграл финал в Буэнос-Айресе, а потом поехал в Европу. Прошло три недели, и я играл турнир в Белграде. Я в спортзале, и вдруг входит Новак. Я никогда не видел его вживую как игрока.

Сначала я занервничал, когда увидел, что он идет. Он посмотрел на меня, поздоровался и представился как «Новак». Я не мог говорить – так нервничал. Он поздравил меня с выступлением в Буэнос-Айресе. Меня это удивило: №1 в мире, у него в голове миллион дел, а он знает, какие результаты у меня и моего брата. Я был польщен».

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