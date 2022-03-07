Хуркач о борьбе с Большой тройкой: «Каждый, кто стоит близко к топ-10, упорно работает. Мы все ближе к равным матчам с лучшими»

высказался о давлении в матчах против Большой тройки. Он ответил, помогут ли с ним справляться победа над на и опыт игры с .

«Надеюсь, что да, обязательно. Набираясь опыта, играя в туре, играя против лучших, ты каждый раз обретаешь дополнительную уверенность, особенно когда побеждаешь. Это дает дополнительную веру в себя».

Также он ответил на вопрос, что нужно новому поколению, чтобы «прервать господство Большой тройки».

«Даниил смог обыграть Новака в финале , и я думаю, что [перемены] не за горами. Каждый из нас, кто стоит близко к топ-10, старается улучшить свою игру и упорно работает. Мы все ближе и ближе к равным матчам с лучшими. Думаю, все идет в этом направлении».

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